Октай Гюльалыев отправлен в Турцию на лечение на спецсамолете, выделенном Фондом Гейдара Алиева

Октай Гюльалыев, попавший 29 октября под колеса автомобиля при переходе дороги в Баку, отправлен в Турцию на лечение на специальном медицинском самолете, выделенном Фондом Гейдара Алиева.

Как сообщает Report, лечение О.Гюльалыева продолжится в стамбульской больнице.

По поручению президента Фонда Гейдара Алиева, первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой Фонд взял на себя вопросы, связанные с лечением правозащитника Октая Гюльалыева. Фонд пригласил экспертов из Турции. Прибывшие по инициативе Фонда Гейдара Алиева из Турции специалисты обследовали О.Гюльалыева в Республиканской нейрохирургической больнице в Баку.

29 октября в районе 17:20 на территории Насиминского района столицы, на пресечении улиц 28 Мая и Пушкина, автомобиль марки Hyundai Accent, за рулем которого находился Кянан Абдуллаев, сбил переходившего дорогу правозащитника Октая Гюльалыева. В результате наезда правозащитник получил тяжкие телесные повреждения, у него произошло внутримозговое кровоизлияние. 30 октября в City Hospital О.Гюльалыев был прооперирован.