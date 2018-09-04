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    ОГСО удостоила начальника управления МИД юбилейной медали

    Баку. 4 сентября. REPORT.AZ/ Начальник Управления государственного протокола министерства иностранных дел (МИД) Азербайджана Парвин Мирзазаде награжден юбилейной медалью Азербайджана "25-летие Особой государственной службы охраны Азербайджана (1993-2018)".

    Как сообщает Report, соответствующий приказ о предоставлении медали П.Мирзазаде был подписан начальником Особой государственной службы охраны, генерал-полковником (ОГСО) Вагифом Ахундовым. 

    Отметим, что П.Мирзазаде является сыном покойного композитора Хайяма Мирзазаде. 

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