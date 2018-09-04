ОГСО удостоила начальника управления МИД юбилейной медали

4 сентября, 2018 17:03

Баку. 4 сентября. REPORT.AZ/ Начальник Управления государственного протокола министерства иностранных дел (МИД) Азербайджана Парвин Мирзазаде награжден юбилейной медалью Азербайджана "25-летие Особой государственной службы охраны Азербайджана (1993-2018)". Как сообщает Report, соответствующий приказ о предоставлении медали П.Мирзазаде был подписан начальником Особой государственной службы охраны, генерал-полковником (ОГСО) Вагифом Ахундовым. Отметим, что П.Мирзазаде является сыном покойного композитора Хайяма Мирзазаде.