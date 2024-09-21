Одна из бакинских улиц названа в честь шехида Акрама Шадманова

В Бинагадинском районе Баку состоялось открытие улицы имени шехида, полковника-лейтенанта Акрама Шадманова.
Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие представители ИВ Бинагадинского района и члены семьи шехида.
Напомним, что улица была названа в честь А.Шадманова соответствующим распоряжением исполнительной власти города Баку.
Акрам Шадманов проявил особую доблесть в ходе Второй Карабахской войны 2020 года и антитеррористических мероприятий в 2023 году. 24 сентября 2023 года он погиб, подорвавшись на мине в Агдамском районе. Он был награжден орденом "За службу Отечеству", медалями "За Родину", "За отвагу" и за освобождение нескольких районов.
Шадманов похоронен на второй Аллее почетного захоронения.