Объявлен график приема граждан в Администрации президента на сентябрь

Объявлен график приема граждан в Администрации президента Азербайджана на сентябрь.

Как сообщает Report, прием граждан будет проходить в Центре приема.

Запись на прием прекращается не позднее чем за 1 рабочий день до дня приема. Прием начинается с 14:00.