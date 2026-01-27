Объявлен график приема граждан в Администрации президента на февраль

Объявлен график приема граждан в Администрации президента Азербайджана на февраль.

Как сообщает Report, прием граждан будет проходить в Центре приема.

Адрес: город Баку, Наримановский район, улица Заура Нудиралиева, 79.

Запись на прием прекращается не позднее, чем за один рабочий день до даты приема. Прием начинается в 14:00.

Контактный номер: колл-центр 1111.