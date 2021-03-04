Обсуждена стратегия Национальных приоритетов в социально-экономической сфере

На заседании были обсуждены поручения, данные правительству в связи с подготовкой "Стратегии социально-экономического развития на 2021-2025 годы"

Под председательством премьер-министра Али Асадова состоялось первое заседание комиссии, созданной с целью подготовки "Стратегии социально-экономического развития на 2021-2025 годы" в соответствии с "Азербайджан 2030: Национальные приоритеты по социально-экономическому развитию".

Как сообщили Report в пресс-службе Кабинета министров, на заседании были обсуждены поручения, данные правительству в связи с подготовкой "Стратегии социально-экономического развития на 2021-2025 годы" согласно подписанному президентом Азербайджана распоряжению "Азербайджан 2030: национальные приоритеты по социально-экономическому развитию" от 2 февраля 2021 года, а также направления деятельности, планы работы и координация 10 рабочих групп созданной Комиссии, отчетность и организационные вопросы.