О нас
Report Georgia
Аудио новости

Обсуждена стратегия Национальных приоритетов в социально-экономической сфере

Обсуждена стратегия Национальных приоритетов в социально-экономической сфере На заседании были обсуждены поручения, данные правительству в связи с подготовкой "Стратегии социально-экономического развития на 2021-2025 годы"
Внутренняя политика
4 марта 2021 г. 14:10
Обсуждена стратегия Национальных приоритетов в социально-экономической сфере
0 : 00
0 : 00

Под председательством премьер-министра Али Асадова состоялось первое заседание комиссии, созданной с целью подготовки "Стратегии социально-экономического развития на 2021-2025 годы" в соответствии с "Азербайджан 2030: Национальные приоритеты по социально-экономическому развитию".

Как сообщили Report в пресс-службе Кабинета министров, на заседании были обсуждены поручения, данные правительству в связи с подготовкой "Стратегии социально-экономического развития на 2021-2025 годы" согласно подписанному президентом Азербайджана распоряжению "Азербайджан 2030: национальные приоритеты по социально-экономическому развитию" от 2 февраля 2021 года, а также направления деятельности, планы работы и координация 10 рабочих групп созданной Комиссии, отчетность и организационные вопросы.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке “Azərbaycan 2030: sosial-iqtisadi inkişafa dair Milli Prioritetlər”ə həsr olunan iclas keçirilib

Новости партнеров

Экслюзивные новости

Доблестный жизненный путь Полада Гашимова
ФотоДоблестный жизненный путь Полада Гашимова
4 марта 2021 г. 12:00
Посол Беларуси: Отношения с Азербайджаном находятся на подъеме
Посол Беларуси: Отношения с Азербайджаном находятся на подъеме
3 марта 2021 г. 13:00
Посол Беларуси: Успехи Азербайджана в борьбе с коронавирусом впечатляют
Посол Беларуси: Успехи Азербайджана в борьбе с коронавирусом впечатляют
3 марта 2021 г. 11:23
ФАО реализует проект по решению проблемы орошения в Азербайджане
ФАО реализует проект по решению проблемы орошения в Азербайджане
2 марта 2021 г. 18:36
Минобразования обратилось к общественности по поводу сбора денег в школах
Минобразования обратилось к общественности по поводу сбора денег в школах
2 марта 2021 г. 11:39
Азерлотерея под управлением турецкой компании
"Азерлотерея" под управлением турецкой компании
1 марта 2021 г. 16:47
Попавшие в аварию на деоккупированных землях уволены с работы
Попавшие в аварию на деоккупированных землях уволены с работы
1 марта 2021 г. 10:58
Проверки продолжаются - выявлены нарушения в Совете господдержки НПО
Проверки продолжаются - выявлены нарушения в Совете господдержки НПО
1 марта 2021 г. 10:15
Помощник президента об ужесточении карантинного режима
Помощник президента об ужесточении карантинного режима
26 февраля 2021 г. 16:08
Назначен новый заместитель председателя Госкомитета
Назначен новый заместитель председателя Госкомитета
23 февраля 2021 г. 17:51

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi