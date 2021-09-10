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Рамиз Гёюшов исключен из ПЕА

Рамиз Гёюшов исключен из ПЕА Бывший председатель Бинагадинской районной организации Партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) Рамиз Гёюшов исключен из партии.
Внутренняя политика
10 сентября 2021 г. 15:20
Рамиз Гёюшов исключен из ПЕА
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Бывший председатель Бинагадинской районной организации Партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) Рамиз Гёюшов исключен из партии.

Как сообщает Report, такое решение было принято на сегодняшнем заседании правления ПЕА.

15:15

На сегодняшнем заседании правления Партии "Ени Азербайджан" рассматривается вопрос об исключении из рядов партии бывшего председателя Бинагадинской районной организации Рамиза Гёюшова.

Как сообщает Report, сейчас члены правления партии обсуждают этот вопрос.

Полномочия Р.Гёюшова в качестве председателя Бинагадинской районной организации ПЕА были прекращены на отчетной конференции 30 июня этого года.

Отметим, что в социальных сетях распространились интимные видеокадры с участием Рамиза Гёюшова.

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Версия на английском языке Ramiz Goyushov expelled from YAP
Версия на азербайджанском языке Ramiz Göyüşov YAP-dan çıxarılıb

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