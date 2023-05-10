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Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева

Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева Сегодня исполняется 100 лет со дня рождения архитектора и основателя современного независимого Азербайджанского государства, всемирно известного политического деятеля, общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева.
Внутренняя политика
10 мая 2023 г. 09:49
Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева

Сегодня исполняется 100 лет со дня рождения архитектора и основателя современного независимого Азербайджанского государства, всемирно известного политического деятеля, общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева.

Как сообщают сотрудники Report, с самого утра представители азербайджанской общественности приходят на Аллею почетного захоронения, посещают могилу общенационального лидера, возлагают цветы к его могиле, с уважением склоняют голову перед светлой памятью великого лидера.

Светлую память великого лидера Гейдара Алиева чтут представители интеллигенции, общественные деятели, государственные служащие, молодежь, жители различных районов и городов Азербайджана.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijani people visiting grave of National Leader in Alley of Honor
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan xalqı Fəxri xiyabanda Ümummilli Liderin məzarını ziyarət edir

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