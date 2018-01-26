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    Обнародовано количество НПО с недочетами в финансовых отчетах за прошлый год

    В этом году Совет НПО в последний раз пошел на уступки этим организациям© Report/ Firi salim

    Баку. 26 января. REPORT.AZ/ У 131 неправительственной организации обнаружены ошибки в финансовых отчетах за прошлый год.

    Как сообщает Report, об этом заявил председатель Совета господдержки НПО при президенте Азербайджана Азай Гулиев.

    По его словам, Совет господдержки НПО в этом году в последний раз пошел на уступки этим организациям: “В прошлом году были поддержаны проекты более 500 НПО. От этих проектов пользу получило примерно 80 тыс. азербайджанских граждан. Подготовлено около 400 печатных изданий и около 100 видеороликов, фильмов”.

    Председатель Совета отметил и незначительность выделяемой НПО суммы: “В стране примерно 4 тыс. НПО. Выделенный для НПО фонд составляет 5 млн. манатов. При обычном математическом подсчете видно, что на каждое одно НПО приходится примерно 1000 манатов. Я говорил об этом и в Милли Меджлисе. Я считаю, что этот вопрос должен быть пересмотрен с будущего года”.

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