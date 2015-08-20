​Обнародовано количество наблюдателей от правящей партии ПЕА за парламентскими выборами

Баку. 20 августа. REPORT.AZ/ Обнародовано количество наблюдателей от правящей партии "Ени Азербайджан" за предстоящими в ноябре парламентскими выборами.

Как сообщил Report заместитель исполнительного секретаря ПЕА, депутат Сиявуш Новрузов, во всех округах и пунктах ПЕА будут находиться наблюдатели. По его словам, в парламентских выборах примут участие около 5 500 наблюдателей ПЕА.

С.Новрузов отметил, что ПЕА принимала участие во всех парламентских выборах: "На предстоящих выборах мы также выдвинем кандидатов от всех округов. Поэтому направим наблюдателей во все округа и пункты. В целом, ПЕА имеет 5 500 наблюдателей, которые будут наблюдать за выборами от имени партии".

С.Новрузов подчеркнул, что список наблюдателей уже готов, сейчас с ними проводятся тренинги.

Заместитель исполнительного секретаря ПЕА также отметил, что законодательство позволяет проводить наблюдение за выборами представителям НПО и независимым наблюдателям: "Согласно Избирательному законодательству, занимающиеся выборами НПО и простые граждане могут пройти регистрацию в качестве наблюдателя. Для участия в выборах в качестве наблюдателя им необходимо обратиться в избирательную комиссию, предъявив 2 фотографии и заявление. Возможно, кто-то из членов ПЕА также по собственной инициативе изъявит желание наблюдать за выборами".