Обнародована дата рассмотрения Акта референдума Конституционным судом Азербайджана

Баку. 22 июля REPORT.AZ/ Обнародована дата рассмотрения Конституционным судом законопроекта Акта референдума "Об изменениях в Конституции Азербайджанской Республики".

Как сообщили Report в Конституционном суде, заседание Пленума относительно законопроекта Акта референдума "Об изменениях в Конституции Азербайджанской Республики", представленного для получения заключения Конституционного суда Азербайджанской Республики президентом Азербайджанской Республики согласно требованию ст. 153 Конституции Азербайджанской Республики, назначено на 25 июля.