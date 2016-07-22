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    Обнародована дата рассмотрения Акта референдума Конституционным судом Азербайджана

    Заседание Пленума Конституционного суда назначено на 25 июля

    Баку. 22 июля REPORT.AZ/ Обнародована дата рассмотрения Конституционным судом законопроекта Акта референдума  "Об изменениях в Конституции Азербайджанской Республики".

    Как сообщили Report в Конституционном суде, заседание Пленума относительно законопроекта Акта референдума  "Об изменениях в Конституции Азербайджанской Республики", представленного для получения заключения Конституционного суда Азербайджанской Республики президентом Азербайджанской Республики согласно требованию ст. 153 Конституции Азербайджанской Республики, назначено на 25 июля.

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