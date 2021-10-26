Обнародована численность населения Губадлинского района

Согласно предоставленной мне информации, общее потребление электроэнергии в Губадлинском районе в советское время составляло 12 мегаватт. Однако новая подстанция рассчитана на 40 мегаватт, а при необходимости ее мощность можно увеличить вдвое.

Согласно предоставленной мне информации, общее потребление электроэнергии в Губадлинском районе в советское время составляло 12 мегаватт. Однако новая подстанция рассчитана на 40 мегаватт, а при необходимости ее мощность можно увеличить вдвое.

Как сообщает Report, об этом Президент Ильхам Алиев сказал на встрече с представителями общественности Губадлинского района.

«То есть таким мы видим будущее развитие Губадлы. В советское время, до оккупации, население Губадлинского района составляло около 28 тыс человек, а сейчас, по имеющимся у меня данным, оно достигло 40 тысяч», - отметил глава государства.