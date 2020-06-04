Обнародован список ограничений на выходные

Кабинет министров Азербайджана принял решение о дополнительных мерах в связи с ужесточением особого карантинного режима на территории Баку, Сумгайыта, Гянджи и Абшеронского района.

Как передает Report, решение в связи с этим подписал премьер-министр Али Асадов.

Согласно решению, для обеспечения особого карантинного режима с целью замедления скорости распространения нового вида коронавируса (COVID-19) на территории Баку, Сумгайыта, Гянджи и Абшеронского района, а также снижения к минимуму его возможных последствий с 00:00 6 июня до 06:00 8 июня 2020 года вводятся ниже приведенные ограничения.

За исключением указанных ниже, приостановлена деятельность во всех рабочих, служебных сферах, в том числе сферах торговли:

- деятельность госорганов (структур) и других организаций, список которых уточнен Кабмином АР;

- деятельность больниц и учреждений скорой медпомощи;

- деятельность учреждений соцуслуг, в том числе услуги по присмотру за лицами с умственными и эмоциональными расстройствами, а также лицами, нуждающимися в особом уходе;

- коммунальные услуги (водоснабжение и канализация, газоснабжение, теплоснабжение, распределение энергии, сбор и утилизация бытовых отходов);

- производство и снабжение электроэнергией;

- мелиорация и водное хозяйство;

- услуги связи;

- деятельность телерадиовещателей (телерадиоканалы, кабельное телевидение);

- железнодорожные, автомобильные, морские и воздушные грузоперевозки;

- деятельность по обеспечению транспортировки по трубопроводам;

- беспрерывная производственная деятельность (предприятия, приостановление деятельности которых невозможно по производственно-техническим условиям);

- добыча, переработки, хранение и продажа нефти и газа;

- услуги по охране и обеспечению технической безопасности рабочих или служебных сфер, деятельность которых приостановлена.