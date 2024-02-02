Обнародован список избирательных участков, на которых установлены веб-камеры

Обнародован список избирательных участков, на которых установлены веб-камеры для наблюдения в день президентских выборов 7 февраля.

Обнародован список избирательных участков, на которых установлены веб-камеры для наблюдения в день президентских выборов 7 февраля.

Об этом сообщили Report в Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Отмечается, что веб-камеры установлены в целом на 1 000 избирательных участках в 119 избирательных округах.

Со списком избирательных участков можно ознакомиться по ссылке.

Внеочередные президентские выборы состоятся в Азербайджане 7 февраля. Центризбирком зарегистрировал 7 кандидатов в президенты - Ильхам Алиев от правящей партии "Ени Азербайджан", самовыдвиженцы Захид Орудж и Фуад Алиев, Рази Нуруллаев от Партии национального фронта, Фазиль Мустафа от партии "Великое созидание", Эльшад Мусаев от партии "Великий Азербайджан", Гудрат Гасангулиев от партии "Народный фронт целостного Азербайджана".