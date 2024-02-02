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Обнародован список избирательных участков, на которых установлены веб-камеры

Обнародован список избирательных участков, на которых установлены веб-камеры Обнародован список избирательных участков, на которых установлены веб-камеры для наблюдения в день президентских выборов 7 февраля.
Внутренняя политика
2 февраля 2024 г. 12:00
Обнародован список избирательных участков, на которых установлены веб-камеры

Обнародован список избирательных участков, на которых установлены веб-камеры для наблюдения в день президентских выборов 7 февраля.

Об этом сообщили Report в Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Отмечается, что веб-камеры установлены в целом на 1 000 избирательных участках в 119 избирательных округах.

Со списком избирательных участков можно ознакомиться по ссылке.

Внеочередные президентские выборы состоятся в Азербайджане 7 февраля. Центризбирком зарегистрировал 7 кандидатов в президенты - Ильхам Алиев от правящей партии "Ени Азербайджан", самовыдвиженцы Захид Орудж и Фуад Алиев, Рази Нуруллаев от Партии национального фронта, Фазиль Мустафа от партии "Великое созидание", Эльшад Мусаев от партии "Великий Азербайджан", Гудрат Гасангулиев от партии "Народный фронт целостного Азербайджана".

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Версия на азербайджанском языке Veb-kamera quraşdırılan seçki məntəqələri məlum olub - SİYAHI

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