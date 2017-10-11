Обнародован порядок проведения пресс-конференции министрами после заседаний правительства

Баку. 11 октября. REPORT.AZ/ Информирование средств массовой информации о вопросах и материалах, рассматриваемых на заседании Кабинета министров, организацию пресс-конференции (брифинга) по рассматриваемым вопросам по итогам заседаний Кабинета министров, информирование граждан о рассматриваемых на заседаниях вопросах, а также о принятых по этим вопросам решениях посредством средств массовой информации будет обеспечивать Аппарат Кабинета министров.

Как сообщает Report, это нашло отражение в "Порядке работы Кабинета министров Азербайджанской Республики", утвержденном указом президента Ильхама Алиева.

Согласно порядку работы, заседания Кабинета министров проводятся открыто.

По инициативе председательствующего на заседании Кабинета министров оно может пройти и закрытым. При закрытом заседании (закрытом обсуждении отдельных вопросов) подготовка материалов, пропуск на заседания, стенографирование, составление протоколов и актов проводятся с соблюдением порядка работы с секретными документами и режиму секретности.

Порядок участия представителей средств массовой информации, видео- и фотосъемки, а также запись звука на заседании Кабинета министров определяется руководителем Аппарата Кабинета министров.

На заседаниях Кабинета министров стенографическая, аудио- и видеозапись обеспечивается со стороны Аппарата Кабинета министров. Аудио- и видеосъемки закрытых заседаний (обсуждений) не проводятся.

Лицам, участвующим на заседании, не разрешается приносить с собой видео- и фотоаппараты, устройства для записи звука, а также средства связи.