​Обнародован график приема граждан в Администрации Президента Азербайджана - СПИСОК

Баку. 1 мая. REPORT.AZ/ Обнародован график приема граждан в Администрации Президента на май 2015 года. Как сообщает Report, запись на прием осуществляется с 9:00 до 13:00.

Прием граждан будет проходить в приемной комнате Администрации Президента.

Прием начинается в 14:00.