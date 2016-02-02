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    Обнародован график приема граждан руководством Милли Меджлиса - СПИСОК

    На прием можно записаться непосредственно в парламенте или в электронной форме на сайте парламента

    Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ Обнародован график приема граждан в аппарате Милли Меджлиса (ММ) Азербайджана на февраль текущего года.

    Как сообщает Report, граждан будут принимать в рабочем отделении аппарата ММ по приему граждан.

    На прием можно записаться непосредственно в парламенте или в электронной форме на сайте парламента.

    Граждане, приглашенные на прием в ММ, должны представить удостоверение личности.

    Зияфет Аббас оглу АСКЕРОВ
    Первый заместитель председателя Милли Меджлиса - председатель комитета по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией    		 17 января
    Бахар Авез кызы МУРАДОВА
    Заместитель председателя Милли Меджлиса - председатель комитета по правам человека    		 19 января
    Валех Фейруз оглы АЛЕСКЕРОВ
    Заместитель председателя Милли Меджлиса - председатель комитета по природным ресурсам, энергетике и экологии    		 8 января
    Али Мухаммед оглы ГУСЕЙНЛИ
    Председатель комитета Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству    		 10 января
    Зияд Алиаббас оглы САМЕДЗАДЕ
    Председатель комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству    		 24 января
    Эльдар Рза оглы ИБРАГИМОВ
    Председатель комитета Милли Меджлиса по аграрной политике    		 5 января
    Хади Муса оглы РАДЖАБЛИ
    Председатель комитета Милли Меджлиса по труду и социальной политике    		 15 января
    Ариф Гафар оглы РАГИМЗАДЕ
    Председатель комитета Милли Меджлиса по региональным вопросам    		 18 января
    Иса Акбер оглу ГАБИББЕЙЛИ
    Председатель комитета Милли Меджлиса по науке и образованию    		 11 января
    Рафаэль Баба оглу ГУСЕЙНОВ
    Председатель комитета Милли Меджлиса по культуре     		8 января 
    Ахлиман Тапдыг оглу АМИРАСЛАНОВ
    Председатель комитета Милли Меджлиса по здравоохранению    		 22 января
    Агия Габиб гызы НАХЧЫВАНЛЫ
    Председатель комитета Милли Меджлиса по вопросам семьи, женщин и детей    		 25 января
    Сиявуш Дуньямалы оглы НОВРУЗОВ
    Председатель Милли Меджлиса по общественным объединениям и религиозным организациям    		 4 января
    Самед Исмаил оглы СЕИДОВ
    Председатель комитета Милли Меджлиса по международным вопросам и межпарламентским связям    		 19 января
    Фуад Рауф оглы МУРАДОВ
    Председатель комитета Милли Меджлиса молодежи и спорта    		 29 января
    Сафа Аббас оглу МИРЗОЕВ
    Руководитель Аппарата Милли Меджлиса    		 3 января
    Фирудин Сулейман оглы ГАДЖИЕВ
    Глава управления делами Милли Меджлиса    		 4 января
    Лятиф Гусейн оглы ГУСЕЙНОВ
    Заведующий отделом Государственного строительства Аппарата Милли Меджлиса    		 9 января
    Рауф Шаиг оглы ГАДЖИЕВ
    Заведующий отделом Экономического законодательства Аппарата Милли Меджлиса    		 16 января
    Низами Абдулла оглы САФАРОВ
    Заведующий отделом Административного и Военного законодательства Аппарата Милли Меджлиса    		 23 января
    Аделя Зият гызы АБАСОВА
    Заведующий отделом Социального законодательства Аппарата Милли Меджлиса    		 9 января
    Ильгар Ислам оглы ФАРЗАЛИЕВ
    Заведующий отделом по вопросам госслужбы и кадров Аппарата Милли Меджлиса    		 12 января
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