Обнародован график приема граждан руководством Милли Меджлиса - СПИСОК

Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ Обнародован график приема граждан в аппарате Милли Меджлиса (ММ) Азербайджана на февраль текущего года.

Как сообщает Report, граждан будут принимать в рабочем отделении аппарата ММ по приему граждан.

На прием можно записаться непосредственно в парламенте или в электронной форме на сайте парламента.

Граждане, приглашенные на прием в ММ, должны представить удостоверение личности.