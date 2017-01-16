Объявлены имена активных депутатов Милли Меджлиса Азербайджана за 2016 год - СПИСОК

Баку. 16 января. REPORT.AZ/ Союз парламентских журналистов объявил результаты проведенного среди журналистов опроса, направленного на оценку деятельности депутатов Милли Меджлиса в 2016 году.

Как отмечает Report, зампред Союза парламентских журналистов Агиль Аслан заявил, что традиционно подобные опросы проводятся в конце каждого года.

По его словам, это – 11-й по счету опрос: "Парламентские журналисты обладают возможностью более близкого знакомства с деятельностью депутатов. Поэтому их выбор оценивается более объективно. Мы и в этом году решили провести опрос среди членов союза и представить общественности самого активного депутата прошлого года".

А.Аслан сказал, что в результате опроса победителем в номинации "Самый активный депутат, выступающий с законодательной инициативой" стала депутат парламента, первая леди Азербайджана, президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева: "В прошлом году депутат Мехрибан Алиева обратилась в Милли Меджлис по поводу принятия законопроекта "Об амнистии" по случаю Дня Республики – 28 Мая. После принятия представленного по законодательной инициативе Мехрибан ханум Акта об амнистии было освобождено 3500 заключенных, в целом данный акт охватил около 10 000 людей. По мнению большинства парламентских журналистов, Мехрибан ханум помогает с решением проблем избирателей не только по округу, который представляет, но и по всем округам. Первая леди также активно представляла нашу страну на международных мероприятиях и парламентские журналисты придали этому высокую оценку. Хочу сказать, что Мехрибан ханум стала победительницей еще по двум номинациям".

По словам А.Аслана, победителями в номинации "Самый активный депутат года" стали Сиявуш Новрузов, Малахат Ибрагимгызы, Фазиль Мустафа, Гудрет Гасангулиев, Захид Орудж, Афлатун Амашев и Чингиз Ганизаде.

Победителями в номинации "Самый активный депутат, защищающий права избирателей" стали Ганира Пашаева, Евда Абрамов, Вахид Ахмедов и Али Масимли.

Победителями в номинации "Самый активный депутат, представивший Азербайджан в международных организациях" стали Бахар Мурадова, Фуад Мурадов, Севиндж Фаталиева, Азай Гулиев, Ровшан Рзаев и Джаваншир Фейзиев.