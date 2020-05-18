ОАО "Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана" выделено 3,3 млн манатов

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах по улучшению обеспечения водой посевных площадей в Агсуинском районе.

Как сообщает Report, согласно распоряжению, в целях реконструкции канала Газанарх для улучшения обеспечения водой посевных площадей в Агсуинском районе из суммы, указанной в подпункте 1.8.21 "Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2020 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)", Открытому акционерному обществу "Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана" выделено 3,3 млн манатов.