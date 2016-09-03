Новый начальник полиции Барды представлен коллективу

Баку. 3 сентября. REPORT.AZ/ Новый начальник Бардинского районного отделения полиции, полковник полиции Ильгар Мамедов представлен коллективу.

Как сообщает корреспондент карабахского бюро Report, И.Мамедова коллективу представили высокопоставленные сотрудники министерства внутренних дел и глава исполнительной власти района Видади Исаев.

Отметим, что И.Мамедов до этого занимал должность заместителя начальника по оперативным делам Хазарского районного управления полиции. Он был назначен на должность начальника Бардинского районного отделения полиции по приказу министра внутренних дел, генерал-полковника Рамиля Усубова. Другим приказом министра бывший начальник Бардинского районного отделения полиции, полковник полиции Хикмет Гулиев назначен начальником Ширванского городского управления полиции.