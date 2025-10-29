Новые жилые комплексы в Джебраиле будут соответствовать современным стандартам

Второй и третий жилые комплексы, заложенные в Джебраиле, будут построены в соответствии с современными стандартами и оснащены необходимой социальной инфраструктурой.

Как сообщает корреспондент Report из Джебраила, об этом сказала начальник отдела по связям с общественностью Службы восстановления, строительства и управления в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах Ильхамия Рзаева журналистам.

Она напомнила, что 28 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев заложил фундамент второго и третьего жилых комплексов в Джебраиле.

"Второй жилой комплекс будет создан на территории площадью 5,28 га. В рамках проекта планируется построить 23 пяти- и шестиэтажных здания, в которых будет в общей сложности 615 одно-, двух-, трех-, четырех- и пятикомнатных квартир. В комплексе будут созданы все необходимые условия для комфортного проживания жильцов".

И. Рзаева сообщила, что общая площадь третьего жилого также превышает 5 га:

"Планируется построить 25 пяти-, шести- и семиэтажных зданий. В них будет 746 одно-, двух-, трех-, четырех- и пятикомнатных квартир.

Оба комплекса будут построены в соответствии с современными стандартами, оснащены необходимой социальной инфраструктурой и станут очередным важным шагом на пути к восстановлению города Джебраил".