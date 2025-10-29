Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет

    Новые жилые комплексы в Джебраиле будут соответствовать современным стандартам

    Внутренняя политика
    • 29 октября, 2025
    • 17:30
    Новые жилые комплексы в Джебраиле будут соответствовать современным стандартам

    Второй и третий жилые комплексы, заложенные в Джебраиле, будут построены в соответствии с современными стандартами и оснащены необходимой социальной инфраструктурой.

    Как сообщает корреспондент Report из Джебраила, об этом сказала начальник отдела по связям с общественностью Службы восстановления, строительства и управления в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах Ильхамия Рзаева журналистам.

    Она напомнила, что 28 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев заложил фундамент второго и третьего жилых комплексов в Джебраиле.

    "Второй жилой комплекс будет создан на территории площадью 5,28 га. В рамках проекта планируется построить 23 пяти- и шестиэтажных здания, в которых будет в общей сложности 615 одно-, двух-, трех-, четырех- и пятикомнатных квартир. В комплексе будут созданы все необходимые условия для комфортного проживания жильцов".

    И. Рзаева сообщила, что общая площадь третьего жилого также превышает 5 га:

    "Планируется построить 25 пяти-, шести- и семиэтажных зданий. В них будет 746 одно-, двух-, трех-, четырех- и пятикомнатных квартир.

    Оба комплекса будут построены в соответствии с современными стандартами, оснащены необходимой социальной инфраструктурой и станут очередным важным шагом на пути к восстановлению города Джебраил".

    Джебраил жилые комплексы Ильхамия Рзаева
    Ötən gün Cəbrayılda təməli qoyulan yeni yaşayış kompleksləri müasir standartlara uyğun tikiləcək

    Последние новости

    17:56

    Лорд: Великобритания может стать ключевым партнером в раскрытии ВИЭ потенциала Азербайджана

    Энергетика
    17:55
    Фото

    Жизнь в Хоровлу возрождается - ФОТОРЕПОРТАЖ

    Внутренняя политика
    17:49

    ЦИК: Выборы в Армении в 2026 году обойдутся дороже

    В регионе
    17:47

    Автопром ЕС рискует остановить производство из-за дефицита чипов

    Другие страны
    17:47

    В Гобустане произошло землетрясение

    Происшествия
    17:44

    В Минкультуры изучают вопрос возвращения некоторых зданий в список охраняемых памятников

    Внутренняя политика
    17:41

    Каллас: ЕС поддерживает процесс нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном

    Внешняя политика
    17:40
    Фото

    Посольство Азербайджана открылось в Омане

    Внешняя политика
    17:36

    Вице-премьер: В Агдаме запустят совместное азербайджано-белорусское производство лифтов

    Бизнес
    Лента новостей