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    Нури Ахмедову предоставлена персональная пенсия президента Азербайджанской Республики

    Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения© President.az

    Баку. 13 июля. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о предоставлении Нури Ахмедову персональной пенсии президента Азербайджанской Республики.

    Как сообщает Report, за многолетнюю плодотворную деятельность в области связи в Азербайджане Нури Ага Мирза оглу Ахмедову предоставлена персональная пенсия президента Азербайджанской Республики.

    Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.

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