Названы ведомства, на которые чаще жалуются в связи с коррупцией

В 2020 году Главным управлением по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре Азербайджана было рассмотрено 9,2 тысячи обращений граждан.

В 2020 году Главным управлением по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре Азербайджана было рассмотрено 9,2 тысячи обращений граждан.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете Кабинета министров за 2020 год.

Из них 4,5 тыс. поступили в виде заявлений и жалоб, а 4,7 тыс. - в качестве обращений в контактный центр "161 - Горячая линия", функционирующий в Главном управлении.

Эти обращения охватывают в основном местные органы исполнительной власти, сферы социальной защиты, образования, здравоохранения, муниципалитеты, частный сектор и пр.

Обращения, поступившие в контактный центр "161 - Горячая линия" по различным сферам:

Органы внутренних дел – 779

Местные органы исполнительной власти - 656

Социальная защита - 654

Здравоохранение - 564

Деятельность муниципалитетов – 280

Образование – 136

Органы юстиции - 134

Частный сектор - 121

Деятельность ОАО "Азеришыг" - 115

Мелиорация и водное хозяйство - 96

ПО "Азеригаз " - 88

Мобилизация - 48

Экология и природные ресурсы - 40

Оборона - 33

ОАО "Азерсу" - 29

Банковский сектор - 28

Сельское хозяйство - 28

Другие сферы - 832

Отметим, что в ближайшие дни отчет будет вынесен на обсуждение в Милли Меджлисе.