Названы ведомства, на которые чаще жалуются в связи с коррупцией

В 2020 году Главным управлением по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре Азербайджана было рассмотрено 9,2 тысячи обращений граждан.
Как сообщает Report, об этом говорится в отчете Кабинета министров за 2020 год.
Из них 4,5 тыс. поступили в виде заявлений и жалоб, а 4,7 тыс. - в качестве обращений в контактный центр "161 - Горячая линия", функционирующий в Главном управлении.
Эти обращения охватывают в основном местные органы исполнительной власти, сферы социальной защиты, образования, здравоохранения, муниципалитеты, частный сектор и пр.
Обращения, поступившие в контактный центр "161 - Горячая линия" по различным сферам:
Органы внутренних дел – 779
Местные органы исполнительной власти - 656
Социальная защита - 654
Здравоохранение - 564
Деятельность муниципалитетов – 280
Образование – 136
Органы юстиции - 134
Частный сектор - 121
Деятельность ОАО "Азеришыг" - 115
Мелиорация и водное хозяйство - 96
ПО "Азеригаз " - 88
Мобилизация - 48
Экология и природные ресурсы - 40
Оборона - 33
ОАО "Азерсу" - 29
Банковский сектор - 28
Сельское хозяйство - 28
Другие сферы - 832
Отметим, что в ближайшие дни отчет будет вынесен на обсуждение в Милли Меджлисе.