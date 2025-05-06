​​​​​​​Назначены председатели и заместители председателя ряда судов

Назначены заместители председателя и председатели судебных коллегий Верховного суда, председатели судебных коллегий апелляционных судов и председатели некоторых судов первой инстанции.
Как сообщает Report, президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.
В соответствии с распоряжением, по Верховному суду Азербайджанской Республики назначены следующие лица:
Чингиз Искендер оглу Аскеров - заместителем председателя Верховного суда Азербайджанской Республики;
Хафиз Ганбар оглу Насибов - председателем Уголовной коллегии Верховного суда Азербайджанской Республики;
Хагани Сайяд оглу Мамедов - председателем Административной коллегии Верховного суда Азербайджанской Республики;
Кямаля Наби гызы Абиева - председателем Коммерческой коллегии Верховного суда Азербайджанской Республики;
Санан Фирудин оглу Гаджиев - председателем Гражданской коллегии Верховного суда Азербайджанской Республики;
по апелляционным судам:
Эльмар Эльдар оглу Рагимов - председателем Уголовной коллегии Бакинского апелляционного суда;
Рашад Зиявиддин оглу Мамедов - председателем Административной коллегии Гянджинского апелляционного суда;
Шамиль Гахраман оглу Рзагулиев - председателем Коммерческой коллегии Гянджинского апелляционного суда;
Хокюмя Чингиз гызы Бабаева - председателем Административной коллегии Сумгайытского апелляционного суда;
Ровшан Рафиг оглу Рафиев - председателем Административной коллегии Шекинского апелляционного суда;
Эльчин Ширин оглу Гусейнов - председателем Коммерческой коллегии Шекинского апелляционного суда;
Тале Сулиддин оглу Керимов - председателем Коммерческой коллегии Ширванского апелляционного суда;
по административным судам:
Араз Фиридун оглу Гусейнов - председателем Бакинского административного суда;
Зафар Ариф оглу Гулиев - председателем Гянджинского административного суда;
Имран Рамазан оглу Бурджаев - председателем Сумгайытского административного суда;
Фехруз Новруз оглу Аббасов - председателем Ширванского административного суда;
по коммерческим судам:
Ильхам Байрам оглу Ахмедов - председателем Бакинского коммерческого суда;
Рашад Сейлан оглу Мамедов - председателем Гянджинского коммерческого суда;
Мубариз Рахиль оглу Гусейнов - председателем Шекинского коммерческого суда;
Намидар Алойсат оглу Мисирзаде - председателем Ширванского коммерческого суда;
по районным (городским) судам:
Немат Алимуса оглу Мусаев - председателем Газахского районного суда;
Рашад Рафиг оглу Мустафаев - председателем Сумгайытского городского суда.
Распоряжение вступает в силу со дня подписания.