​​​​​​​Назначены председатели и заместители председателя ряда судов

Назначены заместители председателя и председатели судебных коллегий Верховного суда, председатели судебных коллегий апелляционных судов и председатели некоторых судов первой инстанции.

Назначены заместители председателя и председатели судебных коллегий Верховного суда, председатели судебных коллегий апелляционных судов и председатели некоторых судов первой инстанции.

Как сообщает Report, президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.

В соответствии с распоряжением, по Верховному суду Азербайджанской Республики назначены следующие лица:

Чингиз Искендер оглу Аскеров - заместителем председателя Верховного суда Азербайджанской Республики;

Хафиз Ганбар оглу Насибов - председателем Уголовной коллегии Верховного суда Азербайджанской Республики;

Хагани Сайяд оглу Мамедов - председателем Административной коллегии Верховного суда Азербайджанской Республики;

Кямаля Наби гызы Абиева - председателем Коммерческой коллегии Верховного суда Азербайджанской Республики;

Санан Фирудин оглу Гаджиев - председателем Гражданской коллегии Верховного суда Азербайджанской Республики;

по апелляционным судам:

Эльмар Эльдар оглу Рагимов - председателем Уголовной коллегии Бакинского апелляционного суда;

Рашад Зиявиддин оглу Мамедов - председателем Административной коллегии Гянджинского апелляционного суда;

Шамиль Гахраман оглу Рзагулиев - председателем Коммерческой коллегии Гянджинского апелляционного суда;

Хокюмя Чингиз гызы Бабаева - председателем Административной коллегии Сумгайытского апелляционного суда;

Ровшан Рафиг оглу Рафиев - председателем Административной коллегии Шекинского апелляционного суда;

Эльчин Ширин оглу Гусейнов - председателем Коммерческой коллегии Шекинского апелляционного суда;

Тале Сулиддин оглу Керимов - председателем Коммерческой коллегии Ширванского апелляционного суда;

по административным судам:

Араз Фиридун оглу Гусейнов - председателем Бакинского административного суда;

Зафар Ариф оглу Гулиев - председателем Гянджинского административного суда;

Имран Рамазан оглу Бурджаев - председателем Сумгайытского административного суда;

Фехруз Новруз оглу Аббасов - председателем Ширванского административного суда;

по коммерческим судам:

Ильхам Байрам оглу Ахмедов - председателем Бакинского коммерческого суда;

Рашад Сейлан оглу Мамедов - председателем Гянджинского коммерческого суда;

Мубариз Рахиль оглу Гусейнов - председателем Шекинского коммерческого суда;

Намидар Алойсат оглу Мисирзаде - председателем Ширванского коммерческого суда;

по районным (городским) судам:

Немат Алимуса оглу Мусаев - председателем Газахского районного суда;

Рашад Рафиг оглу Мустафаев - председателем Сумгайытского городского суда.

Распоряжение вступает в силу со дня подписания.