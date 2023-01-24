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Назначены судьи-члены Квалификационной комиссии адвокатов

Назначены судьи-члены Квалификационной комиссии адвокатов Назначены судьи-члены Квалификационной комиссии адвокатов.
Внутренняя политика
24 января 2023 г. 19:02
Назначены судьи-члены Квалификационной комиссии адвокатов

Назначены судьи-члены Квалификационной комиссии адвокатов.

Как сообщает Report, решение об этом было принято на пленуме Верховного суда.

Согласно постановлению, членами квалификационной комиссии адвокатов назначены судья Конституционного суда Ровшан Исмаилов, судьи Верховного Суда - Заур Алиев и Алескер Новрузов.

Отметим, что Квалификационная комиссия адвокатов создана для определения соответствия кандидатов в адвокаты требованиям, предусмотренным законом Азербайджанской Республики “Об адвокатах и адвокатской деятельности” от 28 декабря 1999 года, и профессиональной подготовки. В его состав входят пять юристов, три судьи и три ученых-юриста.

С целью определения профессиональной пригодности кандидатов Квалификационная комиссия в координации с президиумом Коллегии адвокатов организует тестовый экзамен и проводит собеседование.

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Версия на азербайджанском языке Vəkillərin İxtisas Komissiyasının hakimlərdən ibarət üzvləri təyin olunub

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