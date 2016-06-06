Назначен новый начальник Пенитенциарной службы - ЭКСКЛЮЗИВ

Баку. 6 июня. REPORT.AZ/ Назначен новый начальник Пенитенциарной службы министерства юстиции Азербайджана.

Как сообщает Report, на эту должность назначен генерал-майор полиции Джейхун Гасанов.

До этого назначения Дж.Гасанов работал начальником Главного управления полиции на транспорте министерства внутренних дел.

Напомним, что до этого начальником Пенитенциарной службы был Мадат Гулиев.

Распоряжением президента Азербайджанской Республики от 20.01.2015 года Мадат Гулиев был назначен первым заместителем министра национальной безопасности, распоряжением президента от 14 декабря 2015 года - начальником Службы государственной безопасности.