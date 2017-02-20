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    Назначен новый начальник отдела Государственной дорожной полиции

    Капитан полиции М. Алиев назначен начальником отдела Государственной дорожной полиции Тертерского района

    Баку. 20 февраля. REPORT.AZ/ Назначен новый начальник одного из отделов Государственной дорожной полиции.

    Как сообщает Report, капитан полиции Мушвиг Алиев назначен начальником отдела Государственной дорожной полиции Тертерского района.

    До этого назначения, М. Алиев занимал должность главного инспектора по авариям в Управлении государственной дорожной полиции Главного управления полиции города Баку. В 2015 году будучи инспектором он расследовал дорожно-транспортное происшествие, о котором писала вся пресса.

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