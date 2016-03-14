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    ​Назначен новый глава Исполнительной власти Бабекского района

    Президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение

    Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об освобождении Эльчина Гусейналиева от должности главы Исполнительной власти Бабекского района Нахчыванской Автономной Республики.

    Как сообщает Report, согласно распоряжению, Эльчин Мамед оглу Гусейналиев освобожден от должности главы Исполнительной власти Бабекского района Нахчыванской Автономной Республики.

    Другим распоряжением главы государства, на должность главы Исполнительной власти Бабекского района Нахчыванской Автономной Республики назначен Расим Вагиф оглу Гусейнов.  

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