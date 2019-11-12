​Назначен глава Исполнительной власти Хатаинского района Баку

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении Рафига Гулиева главой Исполнительной власти Хатаинского района города Баку.

Как передает Report, распоряжением Рафик Чеперхан оглу Гулиев назначен главой Исполнительной власти Хатаинского района города Баку.

Отметим, что Р.Гулиев родился 17 января 1974 года в селе Арасва Сисьянского района Республики Армения. С декабря 2013 года он работал первым заместителем главы Хатаинского района.

Напомним, что до 13 декабря 2018 года эту должность занимал Разим Мамедов. С этой даты по настоящее время должность главы ИВ Хатаинского района была вакантной.