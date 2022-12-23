Награждены сотрудники Министерства труда и соцзащиты населения

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении медалью "За отличие на государственной службе" сотрудников Министерства труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении медалью "За отличие на государственной службе" сотрудников Министерства труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики.

Как передает Report, за плодотворную деятельность в развитии сферы социальной защиты медалью "За отличие на государственной службе" награждены следующие сотрудники Министерства труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики:

Аббасов Эльнур Аббас оглу

Аллахвердиев Заур Рашид оглу

Алиев Эльнур Гарахан оглу

Ансари Эльнара Мухаммед гызы

Аскеров Матлаб Гунбат оглу

Гаджиева Фарида Шаиг гызы

Исмаилов Азер Гасан оглу

Ковсаров Алишах Гадир оглу

Назарова Айнура Бахруз гызы

Салахов Орхан Салех оглу.