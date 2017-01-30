Награждены лица, отличившиеся в области работы с молодежью в Азербайджанской Республике - СПИСОК

Баку. 30 января. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении лиц, отличившихся в области работы с молодежью в Азербайджанской Республике.

Как сообщает Report, согласно распоряжению, за плодотворную деятельность в области работы с молодежью в Азербайджанской Республике награждаются следующие лица:

орденом "За службу Отечеству" 3-й степени

Рашидова Вусаля Назим гызы

медалью "Терегги"

Джафаров Мушфиг Джафар оглу

Ахмедов Ялчин Талверди оглу

Зейналова Ульвийя Тамерлан гызы.

Другим распоряжением главы государства, за плодотворную деятельность в общественной жизни Азербайджанской Республики и заслуги в патриотическом воспитании молодежи "Почетным дипломом президента Азербайджанской Республики" награждаются следующие лица:

Гритченко Александр Александрович

Саттарова Фатма Гусейн гызы.