Награждены лица, отличившиеся в области работы с молодежью в Азербайджанской Республике - СПИСОК

Баку. 30 января. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении лиц, отличившихся в области работы с молодежью в Азербайджанской Республике.
Как сообщает Report, согласно распоряжению, за плодотворную деятельность в области работы с молодежью в Азербайджанской Республике награждаются следующие лица:
орденом "За службу Отечеству" 3-й степени
Рашидова Вусаля Назим гызы
медалью "Терегги"
Джафаров Мушфиг Джафар оглу
Ахмедов Ялчин Талверди оглу
Зейналова Ульвийя Тамерлан гызы.
Другим распоряжением главы государства, за плодотворную деятельность в общественной жизни Азербайджанской Республики и заслуги в патриотическом воспитании молодежи "Почетным дипломом президента Азербайджанской Республики" награждаются следующие лица:
Гритченко Александр Александрович
Саттарова Фатма Гусейн гызы.
News DepartmentАвтор новости
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