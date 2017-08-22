Награждена группа военнослужащих Особой службы государственной охраны - СПИСОК

22 августа, 2017 20:17

Баку. 22 августа. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении военнослужащих Особой службы государственной охраны Азербайджанской Республики. Как сообщает Report, глава государства распорядился о награждении за отличие при исполнении служебных обязанностей следующих военнослужащих Особой службы государственной охраны: медалью "За Отчизну": Абдуллаева Эльдара Азиз оглу - полковника Алиева Тельмана Кочари оглу - полковника Ибрагимова Агасалима Дадаш оглу - полковника Мирзоева Арифа Малик оглу - полковника медалью "За отвагу": Аллахгулузаде Самира Фикрет оглу - полковника-лейтенанта Гайыбова Назима Алтай оглу - полковника-лейтенанта Джалилова Намика Рафиг оглу - полковника-лейтенанта Фараджева Закира Рашид оглу - майора медалью "За военные заслуги": Велиева Исрафила Эльман оглу - полковника-лейтенанта Алиева Панаха Абыш оглу - полковника-лейтенанта Асадуллаева Мадара Исмаил оглу - полковника-лейтенанта Ширинова Самира Мирзага оглу - полковника-лейтенанта Джапарова Марата Хамит оглу - полковника-лейтенанта Иманова Фарида Эльдар оглу - майора Алиева Мехмана Яхья оглу - майора Багирова Узеира Джахангир оглу - майора Эфендиева Симрана Кямал оглу - майора Аббасова Мушфига Тапдыг оглу - майора Асадова Мирджавада Агамир оглу - майора Абуталыбову Нигяр Ислам гызы - майора Газахова Али Бадраддин оглу - капитана Гулузаде Рамиля Зираддин оглу - капитана Гусейнова Закира Акиф оглу - капитана медицинской службы Ягубова Фархада Фахреддин оглу - старшего лейтенанта Гасанова Малика Микаил оглу - старшего лейтенанта Шарифову Кямалю Микаил гызы - старшего лейтенанта Бабаева Агиля Мамедшах оглу - прапорщика Ахмедова Ниязи Ибрагим оглу - прапорщика Балакишиева Эльчина Эльман оглу - прапорщика Керимова Рамиля Назир оглу - прапорщика Гулиева Замига Паша оглу - прапорщика Салимова Иттифага Рза оглу - прапорщика Гадирова Атрафа Нурага оглу - прапорщика Сафарова Рамина Сафар оглу - старшего сержанта.