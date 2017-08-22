Награждена группа военнослужащих Особой службы государственной охраны - СПИСОК

Баку. 22 августа. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении военнослужащих Особой службы государственной охраны Азербайджанской Республики.
Как сообщает Report, глава государства распорядился о награждении за отличие при исполнении служебных обязанностей следующих военнослужащих Особой службы государственной охраны:
медалью "За Отчизну":
Абдуллаева Эльдара Азиз оглу - полковника
Алиева Тельмана Кочари оглу - полковника
Ибрагимова Агасалима Дадаш оглу - полковника
Мирзоева Арифа Малик оглу - полковника
медалью "За отвагу":
Аллахгулузаде Самира Фикрет оглу - полковника-лейтенанта
Гайыбова Назима Алтай оглу - полковника-лейтенанта
Джалилова Намика Рафиг оглу - полковника-лейтенанта
Фараджева Закира Рашид оглу - майора
медалью "За военные заслуги":
Велиева Исрафила Эльман оглу - полковника-лейтенанта
Алиева Панаха Абыш оглу - полковника-лейтенанта
Асадуллаева Мадара Исмаил оглу - полковника-лейтенанта
Ширинова Самира Мирзага оглу - полковника-лейтенанта
Джапарова Марата Хамит оглу - полковника-лейтенанта
Иманова Фарида Эльдар оглу - майора
Алиева Мехмана Яхья оглу - майора
Багирова Узеира Джахангир оглу - майора
Эфендиева Симрана Кямал оглу - майора
Аббасова Мушфига Тапдыг оглу - майора
Асадова Мирджавада Агамир оглу - майора
Абуталыбову Нигяр Ислам гызы - майора
Газахова Али Бадраддин оглу - капитана
Гулузаде Рамиля Зираддин оглу - капитана
Гусейнова Закира Акиф оглу - капитана медицинской службы
Ягубова Фархада Фахреддин оглу - старшего лейтенанта
Гасанова Малика Микаил оглу - старшего лейтенанта
Шарифову Кямалю Микаил гызы - старшего лейтенанта
Бабаева Агиля Мамедшах оглу - прапорщика
Ахмедова Ниязи Ибрагим оглу - прапорщика
Балакишиева Эльчина Эльман оглу - прапорщика
Керимова Рамиля Назир оглу - прапорщика
Гулиева Замига Паша оглу - прапорщика
Салимова Иттифага Рза оглу - прапорщика
Гадирова Атрафа Нурага оглу - прапорщика
Сафарова Рамина Сафар оглу - старшего сержанта.
News DepartmentАвтор новости
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