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    Награждена группа военнослужащих Особой службы государственной охраны - СПИСОК

    Президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение

    Баку. 22 августа. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении военнослужащих Особой службы государственной охраны Азербайджанской Республики.

    Как сообщает Report, глава государства распорядился о награждении за отличие при исполнении служебных обязанностей следующих военнослужащих Особой службы государственной охраны:

    медалью "За Отчизну":

    Абдуллаева Эльдара Азиз оглу - полковника

    Алиева Тельмана Кочари оглу - полковника

    Ибрагимова Агасалима Дадаш оглу - полковника

    Мирзоева Арифа Малик оглу - полковника

    медалью "За отвагу":

    Аллахгулузаде Самира Фикрет оглу - полковника-лейтенанта

    Гайыбова Назима Алтай оглу - полковника-лейтенанта

    Джалилова Намика Рафиг оглу - полковника-лейтенанта

    Фараджева Закира Рашид оглу - майора

    медалью "За военные заслуги":

    Велиева Исрафила Эльман оглу - полковника-лейтенанта

    Алиева Панаха Абыш оглу - полковника-лейтенанта

    Асадуллаева Мадара Исмаил оглу - полковника-лейтенанта

    Ширинова Самира Мирзага оглу - полковника-лейтенанта

    Джапарова Марата Хамит оглу - полковника-лейтенанта

    Иманова Фарида Эльдар оглу - майора

    Алиева Мехмана Яхья оглу - майора

    Багирова Узеира Джахангир оглу - майора

    Эфендиева Симрана Кямал оглу - майора

    Аббасова Мушфига Тапдыг оглу - майора

    Асадова Мирджавада Агамир оглу - майора

    Абуталыбову Нигяр Ислам гызы - майора

    Газахова Али Бадраддин оглу - капитана

    Гулузаде Рамиля Зираддин оглу - капитана

    Гусейнова Закира Акиф оглу - капитана медицинской службы

    Ягубова Фархада Фахреддин оглу - старшего лейтенанта

    Гасанова Малика Микаил оглу - старшего лейтенанта

    Шарифову Кямалю Микаил гызы - старшего лейтенанта

    Бабаева Агиля Мамедшах оглу - прапорщика

    Ахмедова Ниязи Ибрагим оглу - прапорщика

    Балакишиева Эльчина Эльман оглу - прапорщика

    Керимова Рамиля Назир оглу - прапорщика

    Гулиева Замига Паша оглу - прапорщика

    Салимова Иттифага Рза оглу - прапорщика

    Гадирова Атрафа Нурага оглу - прапорщика

    Сафарова Рамина Сафар оглу - старшего сержанта.

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