Награждена группа сотрудников служба ASAN

Группа сотрудников Государственного агентства по обслуживанию граждан и социальным инновациям при президенте Азербайджана (ASAN) награждена медалью "За отличие на государственной службе".
Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.
За эффективную деятельность в предоставлении государственных услуг награждены:
Бахшалиев Вусал Шахин оглу
Бекиров Намиг Закир оглу
Эфендиев Заур Мазахир оглу
Алиев Семрал Адил оглу
Ализаде Мурад Фархад оглу
Гасанзаде Ульви Мобил оглу
Вердиева Нигяр Фамил гызы