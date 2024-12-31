Награждена группа сотрудников служба ASAN

13:58

Группа сотрудников Государственного агентства по обслуживанию граждан и социальным инновациям при президенте Азербайджана (ASAN) награждена медалью "За отличие на государственной службе".

Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.

За эффективную деятельность в предоставлении государственных услуг награждены:

Бахшалиев Вусал Шахин оглу

Бекиров Намиг Закир оглу

Эфендиев Заур Мазахир оглу

Алиев Семрал Адил оглу

Ализаде Мурад Фархад оглу

Гасанзаде Ульви Мобил оглу

Вердиева Нигяр Фамил гызы