Национальная интернет-премия NETTY 2024 - регистрация продолжается

Менее двух недель остается до завершения приема заявок на участие в Национальной интернет-премии NETTY2024.

Менее двух недель остается до завершения приема заявок на участие в Национальной интернет-премии NETTY2024.

Как сообщает Report, на соискание премии подано уже более 220 заявок от сайтов, приложений и страниц в социальных сетях.

Прием заявок участников конкурса, набор виртуального жюри и формирование экспертного совета продолжится на сайте www.netty.az до 30 ноября 2024 года.

В 2024 году в рамках NETTY оцениваются ресурсы по следующим основным номинациям:

ГОСУДАРСТВО И ЭЛЕКТРОННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ОБЩЕСТВО

БИЗНЕС И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

ФИНАНСЫ, БАНКИ И ФИНТЕХ

ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВЛЯ И КОММЕРЦИЯ

НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ И ИННОВАЦИИ

ЗДОРОВЬЕ, СПОРТ И ТУРИЗМ

ИНФОРМАЦИЯ И НОВОСТИ

КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

Каждая номинация состоит из трех направлений: сайты, приложения и страницы в социальных сетях. Для каждого направления в каждой номинации будет определяться свой победитель.

С 1 по 7 декабря будет проходить голосование экспертного совета и виртуального жюри, формирующее список номинантов. 8 декабря для определения победителей из числа номинантов начнет свое голосование Академия NETTY.

Оценка участников осуществляется по следующим 3 критериям: идея, содержание, исполнение.

До начала голосования есть несколько вариантов стать частью конкурса - стать участником, членом виртуального жюри, экспертом конкурса.

"Участники" - пользователи, зарегистрировавшие на сайте премии свои проекты, веб-ресурсы, страницы в социальных сетях, или приложения.

"Виртуальное жюри" формируется из интернет-пользователей. Стать членом жюри и участвовать в отборе номинантов конкурса могут пользователи, зарегистрировавшиеся на сайте премии с помощью социальных сетей. Жюри выбирает трех номинантов из общего числа участников конкурса в номинации «Выбор виртуального жюри».

"Экспертный совет" формируется по персональному приглашению организационного комитета конкурса и состоит из специалистов в области дизайна, программирования, маркетинга, журналистики и т.п. Экспертный совет выбирает по три номинанта в каждой из номинаций, по каждому из направлений.

"Академия NETTY" представлена авторитетными личностями, занятыми в общественных, государственных и бизнес-структурах Азербайджана. Академия определяет единственного победителя премии в каждой из номинаций по каждому из направлений.

Победители NETTY2024 официально объявляются на торжественной церемонии награждения. На мероприятие приглашаются все номинанты конкурса. В ее ходе номинанты и победители конкурса получают дипломы и официальную награду NETTY, а также подарки от партнеров конкурса. Обеспечивается внимание СМИ и интернет-аудитории.

Узнать больше о конкурсе, а также подать заявку на участие можно по адресу www.netty.az .

Премию в текущем году поддерживают:

Генеральный партнер: NAR

Официальный партнер: Центр Инноваций Азербайджана (AIM)

Партнеры: Epoint, Matrix Akademiyası, SmartHost, Savalan, Renley

Партнер по кибербезопасности: Cyberpoint

Информационные партнеры проекта: информационное агентство Report, Infocity.tech, Tech.az, Sapunov Online, газета «Каспий», Baku.TV, Baku.ws