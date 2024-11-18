Национальная интернет-премия NETTY 2024 - регистрация продолжается

Менее двух недель остается до завершения приема заявок на участие в Национальной интернет-премии NETTY2024.
Как сообщает Report, на соискание премии подано уже более 220 заявок от сайтов, приложений и страниц в социальных сетях.
Прием заявок участников конкурса, набор виртуального жюри и формирование экспертного совета продолжится на сайте
В 2024 году в рамках NETTY оцениваются ресурсы по следующим основным номинациям:
ГОСУДАРСТВО И ЭЛЕКТРОННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО
СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ОБЩЕСТВО
БИЗНЕС И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
ФИНАНСЫ, БАНКИ И ФИНТЕХ
ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВЛЯ И КОММЕРЦИЯ
НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ И ИННОВАЦИИ
ЗДОРОВЬЕ, СПОРТ И ТУРИЗМ
ИНФОРМАЦИЯ И НОВОСТИ
КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО
Каждая номинация состоит из трех направлений: сайты, приложения и страницы в социальных сетях. Для каждого направления в каждой номинации будет определяться свой победитель.
С 1 по 7 декабря будет проходить голосование экспертного совета и виртуального жюри, формирующее список номинантов. 8 декабря для определения победителей из числа номинантов начнет свое голосование Академия NETTY.
Оценка участников осуществляется по следующим 3 критериям: идея, содержание, исполнение.
До начала голосования есть несколько вариантов стать частью конкурса - стать участником, членом виртуального жюри, экспертом конкурса.
"Участники" - пользователи, зарегистрировавшие на сайте премии свои проекты, веб-ресурсы, страницы в социальных сетях, или приложения.
"Виртуальное жюри" формируется из интернет-пользователей. Стать членом жюри и участвовать в отборе номинантов конкурса могут пользователи, зарегистрировавшиеся на сайте премии с помощью социальных сетей. Жюри выбирает трех номинантов из общего числа участников конкурса в номинации «Выбор виртуального жюри».
"Экспертный совет" формируется по персональному приглашению организационного комитета конкурса и состоит из специалистов в области дизайна, программирования, маркетинга, журналистики и т.п. Экспертный совет выбирает по три номинанта в каждой из номинаций, по каждому из направлений.
"Академия NETTY" представлена авторитетными личностями, занятыми в общественных, государственных и бизнес-структурах Азербайджана. Академия определяет единственного победителя премии в каждой из номинаций по каждому из направлений.
Победители NETTY2024 официально объявляются на торжественной церемонии награждения. На мероприятие приглашаются все номинанты конкурса. В ее ходе номинанты и победители конкурса получают дипломы и официальную награду NETTY, а также подарки от партнеров конкурса. Обеспечивается внимание СМИ и интернет-аудитории.
Узнать больше о конкурсе, а также подать заявку на участие можно по адресу
Премию в текущем году поддерживают:
Генеральный партнер: NAR
Официальный партнер: Центр Инноваций Азербайджана (AIM)
Партнеры: Epoint, Matrix Akademiyası, SmartHost, Savalan, Renley
Партнер по кибербезопасности: Cyberpoint
Информационные партнеры проекта: информационное агентство Report, Infocity.tech, Tech.az, Sapunov Online, газета «Каспий», Baku.TV, Baku.ws
По вопросам партнерства с премией обращайтесь по адресу