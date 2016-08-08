В Азербайджане начался выпуск бюллетеней для голосования в связи с референдумом

Баку. 8 августа. REPORT.AZ/ В связи со всенародным голосованием (референдумом) в целях внесения изменений в Конституцию Азербайджанской Республики, назначенным на 26 сентября, в издательстве Милли Меджлиса началось издание бюллетеней для голосования.

Как сообщает Report, председатель ЦИК Мазахир Панахов и члены комиссии ознакомились с процессом издания бюллетеней для голосования.

Мазахир Панахов сообщил журналистам, что требования к тексту, форме, количеству и способу изготовления бюллетеней в связи с референдумом были установлены ЦИК и принято решение о выпуске 5 млн. 280 тыс. 924 бюллетеней.

Он отметил, что после издания бюллетени в порядке и сроках, установленных законодательством, будут выданы ЦИК в окружные избирательные комиссии, а из окружных избирательных комиссий - в участковые избирательные комиссии.

Председатель ЦИК добавил, что избирательные бюллетени вначале будут отправлены в дальние избирательные округа: "На первом этапе бюллетени будут направлены в Нахчыванскую Автономную Республику, после этого - в другие регионы. В конце будут розданы в избирательные округа Баку и окрестные участки".

Охрану процесса издания бюллетеней осуществляет Специальная государственная служба охраны.