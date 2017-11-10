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    Начался визит президента Ильхама Алиева в Гянджу

    Глава государства посетил возведенный в центре города памятник великому лидеру Гейдару Алиеву, возложил к нему цветы

    Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ 10 ноября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев прибыл в город Гянджа.

    Как сообщает Report, вначале глава государства посетил возведенный в центре города памятник великому лидеру Гейдару Алиеву, возложил к нему цветы.

    Глава Исполнительной власти города Гянджа Эльмар Велиев проинформировал президента Ильхама Алиева о проведенной вокруг памятника работе по благоустройству и созиданию. Носящая имя Гейдара Алиева главная площадь Гянджи, где воздвигнут памятник великому лидеру, является прекрасным местом отдыха для жителей и гостей города.

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