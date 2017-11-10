Начался визит президента Ильхама Алиева в Гянджу

Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ 10 ноября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев прибыл в город Гянджа.

Как сообщает Report, вначале глава государства посетил возведенный в центре города памятник великому лидеру Гейдару Алиеву, возложил к нему цветы.

Глава Исполнительной власти города Гянджа Эльмар Велиев проинформировал президента Ильхама Алиева о проведенной вокруг памятника работе по благоустройству и созиданию. Носящая имя Гейдара Алиева главная площадь Гянджи, где воздвигнут памятник великому лидеру, является прекрасным местом отдыха для жителей и гостей города.