Начался процесс раздачи бюллетеней в ОИК в связи с референдумом

Баку. 14 сентября. REPORT.AZ/ В связи с всенародным голосованием (референдумом), назначенным на 26 сентября, начался процесс раздачи избирательных бюллетеней в окружные избирательные комиссии.

Как сообщает Report, на мероприятии в издательстве Милли Меджлиса при участии членов Центризбиркома, руководства и сотрудников секретариата, а также председателей и секретарей окружных избирательных комиссий, были созданы условия для участия представителей международных и зарубежных структур, СМИ и других заинтересованных субъектов, предусмотренных законодательством. Бюллетени переданы председателям окружных избирательных комиссий на основании актов, составленных с указанием числа, даты и времени выдачи.

На мероприятии была предоставлена подробная информация СМИ об организации раздачи бюллетеней, требованиях Избирательного кодекса в связи с изготовлением и доставкой по назначению избирательных бюллетеней, были даны ответы на интересующие журналистов вопросы.

Отметим, что после утверждения Центризбиркомом требований относительно текста, формы, числа и правил изготовления избирательных бюллетеней в связи со всенародным голосованием (референдумом), с 8 августа начался процесс издания избирательных бюллетеней и по решению комиссии, издано 5 280 924 (пять миллионов двести восемьдесят тысяч девятьсот двадцать четыре) бюллетеня.