ЦИК Азербайджана направил обращения в связи с некоторыми округами в ОИК - ОБНОВЛЕНО

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Азербайджана рассмотрела на сегодняшнем заседании обращения в связи с парламентскими выборами 9 февраля.

Как сообщает Report, обсуждался вопрос о направлении этих обращений в соответствующие окружные избирательные комиссии.

Было принято решении о направлении обращений, связанных с Агджабединским избирательным округом №82, Бардинским сельским избирательным округом №94, Хачмазским сельским избирательным округом №56, Товуз-Газах-Агстафинским избирательным округом №106, Нариманов-Низаминским избирательным округом №18, Сабаильским избирательным округом №29, Ярдымлы-Масаллинским избирательным округом №72 в соответствующие окружные избирательные комиссии.

*** 14:12

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Азербайджана начала свое заседание.

Как сообщает Report, ожидается, что на заседании будет рассмотрено еще несколько обращений касательно парламентских выборов 9 февраля.

Отметим, на предыдущем заседании ЦИК 13 февраля было решено аннулировать результаты выборов по четырем избирательным округам.