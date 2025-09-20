Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 День государственного суверенитета
    Начальник Генштаба Азербайджана принял участие в военном параде в Белграде

    Внутренняя политика
    • 20 сентября, 2025
    • 17:17
    Начальник Генштаба Азербайджана принял участие в военном параде в Белграде

    Делегация во главе с первым заместителем министра обороны - начальником Генерального штаба Азербайджанской армии Керимом Велиевым находится с официальным визитом в Сербии.

    Как сообщили Report в Министерстве обороны Азербайджана, визит состоялся по приглашению начальника Генерального штаба Сербии Милана Мойсиловича.

    Сначала в парке Ташмайдан в Белграде был возложен венок к памятнику общенациональному лидеру Гейдару Алиеву, почтена его светлая память.

    В рамках визита генерал-полковник Велиев провел обмен мнениями с сербским коллегой о перспективах развития военного сотрудничества и принял участие в военном параде в Белграде.

