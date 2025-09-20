Начальник Генштаба Азербайджана принял участие в военном параде в Белграде

Делегация во главе с первым заместителем министра обороны - начальником Генерального штаба Азербайджанской армии Керимом Велиевым находится с официальным визитом в Сербии.

Как сообщили Report в Министерстве обороны Азербайджана, визит состоялся по приглашению начальника Генерального штаба Сербии Милана Мойсиловича.

Сначала в парке Ташмайдан в Белграде был возложен венок к памятнику общенациональному лидеру Гейдару Алиеву, почтена его светлая память.

В рамках визита генерал-полковник Велиев провел обмен мнениями с сербским коллегой о перспективах развития военного сотрудничества и принял участие в военном параде в Белграде.