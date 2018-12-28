Начальник ГПС побывал на границе с Арменией

Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ Начальник Государственной пограничной службы генерал-полковник Эльчин Гулиев посетил расположенные на госгранице с Арменией пограничные боевые пункты, где несут служебно-боевую деятельность военнослужащие пограничного отряда "Газах", встретился с военнослужащими, осуществляющими боевые задания на линии соприкосновения.

Как сообщили Report в пресс-службе ГПС, пограничники отрапортовали, что горды тем, что несут службу под руководством Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева и тем, что находятся в составе, прошедшем специальное обучение, заявили, что всегда готовы предотвратить любую диверсию врага.

Начальник ГПС поручил расширить отношения с местными органами исполнительной власти и гражданами в Газахском и Агстафинском районах.

Начальник ГПС наградил военнослужащих, отличившихся в служебно-боевой деятельности на пограничных боевых пунктах, пообедал с личным составом, поздравил пограничников с предстоящим Днем солидарности азербайджанцев мира и Новым годом, пожелал успехов и достижений в сложной и почетной службе.