Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Праздник Новруз
    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Праздник Новруз

    На Urban Hackathon 2026 представлены решения для устойчивой городской мобильности

    Внутренняя политика
    • 26 марта, 2026
    • 19:28
    На Urban Hackathon 2026 представлены решения для устойчивой городской мобильности

    В Губинском комплексе отдыха, спорта, обучения и образования 13-16 марта прошел "Urban Hackathon 2026: Национальный студенческий хакатон по устойчивой городской мобильности".

    Как сообщает Report, мероприятие было организовано Общественным объединением по сотрудничеству студентов Bir Könüllü при поддержке Министерства молодежи и спорта, SABAH.Hub в рамках Азербайджанской градостроительной кампании (#AUC2026), реализуемой по совместной инициативе Государственного комитета по градостроительству и архитектуре и Программы ООН по населенным пунктам (UN-Habitat).

    Хакатон был направлен на представление инновационных и доступных решений таких вызовов, как стремительная урбанизация, дорожные заторы, интеграция общественного транспорта и проблемы "последней мили".

    В мероприятии приняли участие более 150 студентов из различных высших учебных заведений страны, более 30 команд работали над проектами в течение 48 часов. Участники представили инновационные подходы в области "зеленой" мобильности, мультимодальных транспортных систем, решений микромобильности и цифровых городских платформ.

    В ходе хакатона команды получили экспертное менторство по вопросам градостроительства, предпринимательства, финансового моделирования и Целей устойчивого развития. Это обеспечило превращение идей в применимые решения, обладающие реальным рыночным потенциалом.

    На финальном этапе команды представили свои проекты на основе критериев обоснования проблемы, механизма решения, модели продукта или услуги, экономической устойчивости и социального воздействия. Жюри выбрало и наградило победителей на основе инновационного подхода и потенциала применения.

    Urban Hackathon 2026 усиливает роль молодежи в городском развитии, играя важную роль платформы для продвижения городских инноваций и расширения многостороннего сотрудничества в преддверии WUF13.

    Urban Hackathon 2026 Министерство молодежи и спорта Государственный комитет по градостроительству и архитектуре Программа ООН по населенным пунктам UN-HABITAT
    Фото
    Gənclər "Urban Hackathon 2026"da dayanıqlı şəhər mobilliyi üçün həllər təqdim ediblər
    Ты - Король

    Последние новости

    19:46
    Фото

    Под председательством Фарида Гаибова прошло первое заседание Бюро COP10

    Индивидуальные
    19:30
    Фото

    Зеленский прибыл с визитом в Саудовскую Аравию

    Другие страны
    19:28
    На Urban Hackathon 2026 представлены решения для устойчивой городской мобильности

    Внутренняя политика
    19:12

    Трамп: США продолжат наносить удары по Ирану

    Другие страны
    18:57

    На северо-востоке Японии произошло мощное землетрясение

    Другие страны
    18:47

    США могут возобновить ядерные испытания для сдерживания других стран

    Другие страны
    18:47
    Фото

    Азербайджан поддерживает деятельность стран Африки в сфере градостроительства

    Внешняя политика
    18:34

    Раша Юссеф: Каждый город Карабаха обладает неповторимой атмосферой

    Карабах
    18:33
    Фото

    Подорвавшийся на мине в Агдаме находится в реанимации - ОБНОВЛЕНО-3

    Происшествия
    Лента новостей