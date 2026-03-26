На Urban Hackathon 2026 представлены решения для устойчивой городской мобильности

В Губинском комплексе отдыха, спорта, обучения и образования 13-16 марта прошел "Urban Hackathon 2026: Национальный студенческий хакатон по устойчивой городской мобильности".

Как сообщает Report, мероприятие было организовано Общественным объединением по сотрудничеству студентов Bir Könüllü при поддержке Министерства молодежи и спорта, SABAH.Hub в рамках Азербайджанской градостроительной кампании (#AUC2026), реализуемой по совместной инициативе Государственного комитета по градостроительству и архитектуре и Программы ООН по населенным пунктам (UN-Habitat).

Хакатон был направлен на представление инновационных и доступных решений таких вызовов, как стремительная урбанизация, дорожные заторы, интеграция общественного транспорта и проблемы "последней мили".

В мероприятии приняли участие более 150 студентов из различных высших учебных заведений страны, более 30 команд работали над проектами в течение 48 часов. Участники представили инновационные подходы в области "зеленой" мобильности, мультимодальных транспортных систем, решений микромобильности и цифровых городских платформ.

В ходе хакатона команды получили экспертное менторство по вопросам градостроительства, предпринимательства, финансового моделирования и Целей устойчивого развития. Это обеспечило превращение идей в применимые решения, обладающие реальным рыночным потенциалом.

На финальном этапе команды представили свои проекты на основе критериев обоснования проблемы, механизма решения, модели продукта или услуги, экономической устойчивости и социального воздействия. Жюри выбрало и наградило победителей на основе инновационного подхода и потенциала применения.

Urban Hackathon 2026 усиливает роль молодежи в городском развитии, играя важную роль платформы для продвижения городских инноваций и расширения многостороннего сотрудничества в преддверии WUF13.