На улучшение обеспечения населения в Исмаиллинском районе питьевой водой выделено 12 млн манатов

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение "О мерах по улучшению обеспечения населения в Исмаиллинском районе питьевой водой".

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение "О мерах по улучшению обеспечения населения в Исмаиллинском районе питьевой водой".

Как сообщает Report, согласно распоряжению, в целях улучшения обеспечения питьевой водой 11 тыс. человек, проживающих в селах Ивановка, Уштал, Галагях, Солтанкенд, Гаджигатамли, Рушан, Венг, Моллаисаглы и Мюджюхафтаран Исмаиллинского района для реконструкции магистрального водопровода, проложенного от реки Гёйчай, и внутренних водных сетей сел из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджана на 2023 год резервного фонда президента Открытому акционерному обществу "Азерсу" в подчинении Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана поручено выделить первоначально 12 млн манатов.