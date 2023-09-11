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На улучшение обеспечения населения в Исмаиллинском районе питьевой водой выделено 12 млн манатов

На улучшение обеспечения населения в Исмаиллинском районе питьевой водой выделено 12 млн манатов Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение "О мерах по улучшению обеспечения населения в Исмаиллинском районе питьевой водой".
Внутренняя политика
11 сентября 2023 г. 18:32
На улучшение обеспечения населения в Исмаиллинском районе питьевой водой выделено 12 млн манатов

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение "О мерах по улучшению обеспечения населения в Исмаиллинском районе питьевой водой".

Как сообщает Report, согласно распоряжению, в целях улучшения обеспечения питьевой водой 11 тыс. человек, проживающих в селах Ивановка, Уштал, Галагях, Солтанкенд, Гаджигатамли, Рушан, Венг, Моллаисаглы и Мюджюхафтаран Исмаиллинского района для реконструкции магистрального водопровода, проложенного от реки Гёйчай, и внутренних водных сетей сел из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджана на 2023 год резервного фонда президента Открытому акционерному обществу "Азерсу" в подчинении Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана поручено выделить первоначально 12 млн манатов.

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Версия на азербайджанском языке İsmayıllıda əhalinin içməli su ilə təminatının yaxşılaşdırılmasına 12 milyon manat ayrılıb

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