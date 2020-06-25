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На строительство новой школы выделено 2 млн манатов

На строительство новой школы выделено 2 млн манатов

Ильхам Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по строительству здания новой общеобразовательной школы в селе Чобанабдаллы Самухского района.

Как сообщает Report, согласно распоряжению, для строительства нового здания общеобразовательной школы на 624 ученических места в селе Чобанабдаллы Самухского района из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2020 год резервного фонда Президента Азербайджанской Республики Министерству образования Азербайджанской Республики первоначально выделено 2 млн манатов.

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