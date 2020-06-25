На строительство новой школы выделено 2 млн манатов

Ильхам Алиев https://report.az/storage/news/5708659887de8d78e234408c9fbe2cca/ec96a852-35f1-4bd6-82e4-506b183b63ef_292.jpg

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по строительству здания новой общеобразовательной школы в селе Чобанабдаллы Самухского района.

Как сообщает Report, согласно распоряжению, для строительства нового здания общеобразовательной школы на 624 ученических места в селе Чобанабдаллы Самухского района из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2020 год резервного фонда Президента Азербайджанской Республики Министерству образования Азербайджанской Республики первоначально выделено 2 млн манатов.