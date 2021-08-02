На строительство автодороги в Агстафе выделено 2,2 млн манатов

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение "О мерах по строительству автомобильной дороги Беюк Кесик-Аггель Агстафинского района".

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение "О мерах по строительству автомобильной дороги Беюк Кесик-Аггель Агстафинского района".

Как сообщает Report, согласно документу, в целях строительства автомобильной дороги Беюк Кесик-Аггёль, соединяющей 2 населенных пункта с населением две тысячи человек, из суммы, указанной в подпункте 1.1.14 "Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2021 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)", Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделено 2,2 млн манатов.