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На строительство автодороги в Агстафе выделено 2,2 млн манатов

На строительство автодороги в Агстафе выделено 2,2 млн манатов Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение "О мерах по строительству автомобильной дороги Беюк Кесик-Аггель Агстафинского района".
Внутренняя политика
2 августа 2021 г. 16:00
На строительство автодороги в Агстафе выделено 2,2 млн манатов
Ильхам Алиев

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение "О мерах по строительству автомобильной дороги Беюк Кесик-Аггель Агстафинского района".

Как сообщает Report, согласно документу, в целях строительства автомобильной дороги Беюк Кесик-Аггёль, соединяющей 2 населенных пункта с населением две тысячи человек, из суммы, указанной в подпункте 1.1.14 "Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2021 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)", Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделено 2,2 млн манатов.

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Версия на азербайджанском языке Ağstafada yol tikintisinə 2,2 milyon manat ayrılıb 

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