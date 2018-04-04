На строительство центра ASAN xidmət в Агджабеди выделено 5 млн манатов

Баку. 4 апреля. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о проектировании и строительстве центра ASAN xidmət в Агджабединском районе.

Как сообщает Report, в распоряжении говорится, что центры ASAN xidmət, созданные с целью повышения прозрачности в деятельности государственных органов, предоставления более качественных, удобных услуг гражданам в новом стиле и с использованием современных инноваций, за короткий срок с начала деятельности завоевали большую симпатию населения страны. В результате начала деятельности региональных центров ASAN xidmət, созданных в Сумгайыте, Гяндже, Сабирабаде, Барде, Габале, Масаллы и Губе для обеспечения оперативного пользования гражданами государственными услугами, были открыты 1500 новых рабочих мест.

Согласно распоряжению, в целях проектирования и строительства центра ASAN xidmət в Агджабединском районе из суммы, указанной в подпункте 1.52.4 "Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2018 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)", утвержденного распоряжением президента Азербайджанской Республики от 22 января 2018 года номер 3593, Государственному агентству по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджанской Республики выделено 5 млн манатов.

Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.

Министерству финансов Азербайджанской Республики поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в настоящем распоряжении.