На проведение в Баку 7-го Глобального форума Альянса цивилизаций ООН выделено 3,5 млн. манатов

Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах, связанных с предстоящим 25-27 апреля 2016 года в городе Баку 7-ым Глобальным форумом Альянса цивилизаций Организации Объединенных Наций.

Как сообщает Report, согласно распоряжению, для организации форума из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2015 год резервного фонда президента Азербайджанской Республики министерству культуры и туризма Азербайджанской Республики выделено 3,5 миллиона манатов.

Министерству финансов Азербайджанской Республики поручено обеспечить в установленном порядке финансирование в сумме, указанной в части 1 настоящего распоряжения.