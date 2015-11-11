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    На проведение в Баку 7-го Глобального форума Альянса цивилизаций ООН выделено 3,5 млн. манатов

    Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение

    Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах, связанных с предстоящим 25-27 апреля 2016 года в городе Баку 7-ым Глобальным форумом Альянса цивилизаций Организации Объединенных Наций.

    Как сообщает Report, согласно распоряжению, для организации форума из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2015 год резервного фонда президента Азербайджанской Республики министерству культуры и туризма Азербайджанской Республики выделено 3,5 миллиона манатов.

    Министерству финансов Азербайджанской Республики поручено обеспечить в установленном порядке финансирование в сумме, указанной в части 1 настоящего распоряжения.

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