На освобожденных территориях будут созданы новые избирательные участки

На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана будут созданы новые избирательные участки.

На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана будут созданы новые избирательные участки.

Как сообщает Report, об этом сказал на сегодняшнем заседании председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов.

"Мы работали над созданием избирательных участков на освобожденных территориях еще на прошлых выборах. Тогда число участков достигало 26, теперь, вероятно, это число увеличится. Потому число проживающих там граждан увеличилось. На очередном заседании этот вопрос будет вынесен на обсуждение", - сказал он.