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На освобожденных территориях будут созданы новые избирательные участки

На освобожденных территориях будут созданы новые избирательные участки На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана будут созданы новые избирательные участки.
Внутренняя политика
6 июля 2024 г. 17:01
На освобожденных территориях будут созданы новые избирательные участки
Report

На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана будут созданы новые избирательные участки.

Как сообщает Report, об этом сказал на сегодняшнем заседании председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов.

"Мы работали над созданием избирательных участков на освобожденных территориях еще на прошлых выборах. Тогда число участков достигало 26, теперь, вероятно, это число увеличится. Потому число проживающих там граждан увеличилось. На очередном заседании этот вопрос будет вынесен на обсуждение", - сказал он.

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Версия на английском языке New polling stations to be established in Azerbaijan's liberated districts
Версия на азербайджанском языке Azad olunan ərazilərdə yeni seçki məntəqələri yaradılacaq

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