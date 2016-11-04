На обсуждение Милли Меджлиса вынесен новый законопроект "О туризме"

Баку. 4 ноября. REPORT.AZ/ На сегодняшнем заседании парламентского комитета труда и социальной политики обсудили новый законопроект "О туризме".

Как сообщает Report, по словам председателя комитета Хады Раджабли, законопроект доработан: "В Азербайджане и ранее существовал закон "О туризме". Сейчас он доработан. Работа над законопроектом шла с 2012 года. Он отвечает современным требованиям".

Х.Раджабли отметил, что в последние годы наблюдается наплыв туристов в Азербайджан: "Раньше туристы в основном предпочитали Грузию. Принятые президентом Ильхамом Алиевым шаги в данном направлении привели к возрождению этой сферы. Естественно на это повлияло также проведение в Азербайджане международных мероприятий. Азербайджан в данной сфере занимает 36-ое место среди 141 страны. Большинство приезжающих в страну туристов предпочитают пятизвездочные отели. Считаю необходимым увеличить число пятизвездочных отелей".

В своем выступлении заведующий отделом аппарата Милли Меджлиса Адиль Велиев подчеркнул важность господдержки и повышения роли муниципалитетов в сфере туризма.

Законопроект состоит из 8 глав и 93 статей. В случае его принятия будут урегулированы госконтроль и госуправление туризма, организация деятельности в этом направлении, вопросы страхования, методы и средства финансирования и пр.