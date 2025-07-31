На капитальный ремонт автодорог в Кюрдамире выделено 1,5 млн манатов - РАСПОРЯЖЕНИЕ

На капитальный ремонт автодорог в Кюрдамире выделено 1,5 млн манатов - РАСПОРЯЖЕНИЕ

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по капитальному ремонту автомобильных дорог, соединяющих магистраль Баку-Алят-Газах-государственная граница с Грузией с селами Сыгырлы, Эршели, Муганлы, Хыныслы и поселком Каррар Кюрдамирского района

Как сообщает Report, согласно распоряжению, в целях капитального ремонта автомобильных дорог, соединяющих магистраль Баку-Алят-Газах-государственная граница с Грузией с селами Сыгырлы, Эршели, Муганлы, Хыныслы и поселком Каррар с населением двенадцать тысяч человек, из суммы, указанной в подпункте 1.19.21 "Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2025 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)", утвержденного распоряжением президента Азербайджанской Республики от 10 января 2025 года номер 445, Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана первоначально выделено 1,5 миллиона (один миллион пятьсот тысяч) манатов.

Министерству финансов Азербайджанской Республики поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в части 1 настоящего распоряжения.

Министерству экономики предусмотреть в разделе расходов на государственные капиталовложения в проекте государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2026 год финансовые средства, необходимые для продолжения капитального ремонта автомобильных дорог, указанных в части 1 настоящего распоряжения.

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.