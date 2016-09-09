На капитальный ремонт многоквартирных зданий в городе Хачмаз выделено 3 млн. манатов

Баку. 9 сентября. REPORT.AZ/ 9 сентября президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах по капитальному ремонту многоквартирных зданий в городе Хачмаз.

Как сообщает Report, в документе говорится, что в результате исполнения государственных программ социально-экономического развития регионов Азербайджанской Республики приняты важные меры в области социально-экономического развития Хачмазского района, реализации инфраструктурных проектов, в том числе построены электростанция модульного типа, Олимпийский спортивный комплекс, Комплекс площади флага, четыре 92-квартирных жилых здания для инвалидов и семей шехидов, капитально отремонтированы Районная центральная больница, Районный центр культуры, сданы Историко-краеведческий музей, музеи ковра, "Личности", Дружбы народов, флага и картинная галерея, созданы агропарк "Ялама" и другие крупные производственные, перерабатывающие предприятия, открыто более 23 тысяч новых рабочих мест, реконструированы проселочные автомобильные дороги общей протяженностью 52 километра, соединяющие 38 населенных пунктов с населением пятьдесят тысяч человек, осуществлен капитальный ремонт в 60 многоквартирных жилых зданиях, проделана широкомасштабная работа по благоустройству и созиданию.

Согласно распоряжению, для осуществления капитального ремонта многоквартирных зданий в городе Хачмаз из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2016 год Резервного фона президента Азербайджанской Республики Исполнительной власти Хачмазского района выделено 3 млн. манатов.

Министерству финансов Азербайджанской Республики поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в настоящем распоряжении.